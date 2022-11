RC Lens : un petit nouveau pour la reprise du jour à la Gaillette ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

C’est la reprise au RC Lens ! Comme pour de nombreux clubs de Ligue 1, les Sang et Or ont coché la date de ce lundi pour reprendre l’entraînement après une pause liée à la Coupe du monde. La particularité de l’escouade de Franck Haise, c’est qu’un petit nouveau est attend à la Gaillette. Comme le rappelle le site Lensois.com, les joueurs du RC Lens non sélectionnés au Mondial devraient faire la connaissance du nouveau responsable de la performance Benoît Delaval, nommé pour prendre la suite de Laurent Bessière qui a choisi de rejoindre l’OGC Nice. Au-delà de cette petite nouveauté, les Sang et Or vont passer les prochains jours à la Gaillette avant un stage programmé à Marbella, à partir du 5 décembre. En Espagne, ils affronteront Montpellier, en principe le 10 décembre, puis joueront contre Le Havre le 17 décembre, à Lens. Il est temps pour le #RCLens d'entamer la préparation de la 2e partie de saison ! https://t.co/9r9Zmq9dxJ pic.twitter.com/tSqLpvsQb8 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 28, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur