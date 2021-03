RC Lens : un pilier de Franck Haise a pris un gros coup au moral

Il y a deux mardis, à la veille du déplacement à Saint-Etienne (3-2), Franck Haise avait expliqué que Gaël Kakuta était à l'arrêt pour plusieurs jours en raison de "problèmes au niveau du bassin qui se répercutent un peu partout". Le natif de Lille a donc fait l'impasse sur le voyage dans le Forez mais également sur la rencontre de Coupe de France face au Red Star (2-3), conclue par une élimination décevante. Mais le pire était à venir pour lui…

40 sélectionnés… mais pas lui

Ce mercredi, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Christian Nsengi Biembe, a communiqué sa liste de joueurs convoqués pour les rencontres de la fin du mois contre le Gabon (le 25) et la Gambie (le 29), comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il s'agissait d'une liste élargie puisqu'en plus des 31 appelés, 9 réservistes ont été nommés.

Malgré cela, Kakuta n'en fait partie. Ce qui implique deux choses : soit sa blessure au bassin est plus grave que prévue, soit il y a eu un problème lors du dernier rassemblement. Sinon, on ne voit pas comment la RDC pourrait se passer d'un joueur ayant marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 cette saison…