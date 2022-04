RC Lens : une bonne nouvelle en vue du match contre le FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Le RC Lens peut encore aller chercher une place européenne à l’issue de la saison. Les Sang et Or devront pour cela vaincre le FC Nantes, lors de la prochaine journée de Ligue 1. Si le match ne risque pas d’être facile pour le lensois, leur porte-bonheur sera au sifflet de cette rencontre.

En effet, Thomas Léonard sera l’arbitre principal de ce match. Il a déjà arbitré le RC Lens à trois reprises et jamais les lensois n'ont perdu (2 victoires ; 1 nul). Une bonne nouvelle pour les joueurs de Franck Haise.

#RCLFCN || Thomas Léonard sera au sifflet pour la rencontre de ce samedi entre les Sang et Or et les Canaris.



🍀Un arbitre qui réussit plutôt bien au Racing:



▫️08.11.2020: Lens 🆚 Reims 4-4.

▫️05.11.2021: Lens 🆚 ESTAC 4-0.

▫️27.02.2022: Angers 🆚 Lens 1-2. pic.twitter.com/CDnN3nJuPA