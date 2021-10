RC Lens : un premier coup dur tombe pour Haise avant Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dauphin du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1 après 9 journées disputées, le RC Lens réalise un début de saison encore meilleur que le précédent et reste sur une probante victoire sur sa pelouse face au Stade de Reims (2-0).

Averti lors de cette rencontre, Facundo Medina a écopé de son troisième carton jaune en 10 matchs officiels. Le défenseur central argentin, qui était donc concerné par les sanctions prises cette semaine par la commission de discipline de la LFP, sera suspendu pour le prochain match des Sang et Or, qui sera face à Montpellier, le dimanche 17 octobre (17h) au stade de la Mosson. C'est un premier coup dur pour l'entraîneur lensois, Franck Haise, avant cette rencontre.

Beaucoup de joueurs sont concernés par cette commission de discipline de la @LFPfr 👇https://t.co/7veNVoxc80 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 8, 2021