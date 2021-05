RC Lens : un recordman français salue la mentalité sang et or

Si sa notoriété a explosé quand il a joué à l'OM entre 1988 et 1991, s'il a écrit son nom dans sa légende aux Girondins de Bordeaux (1991-96) en passant 1.176 minutes en championnat sans encaisser de but - record absolu, Gaëtan Huard n'est jamais resté aussi longtemps dans un club qu'à Lens, où il a débuté en 1980 et est resté huit saisons. De ce passage en Artois, l'ancien gardien de but a visiblement gardé un grand souvenir, comme il l'a expliqué à La Provence.

"Lens, c'est le dévouement, le surpassement"

« J’ai joué à Lens, à l’OM, à Bordeaux, chaque club, chaque région, chaque ville à ses spécificités, sa mentalité, l’équipe doit lui ressembler. Bordeaux, c’est une certaine solidité, être difficile à manœuvrer ; Marseille, le Droit au but, l’attaque ; Lens, le dévouement, le surpassement, le sens de l’effort, qui vient de la culture des mines. Il faut savoir garder ses caractéristiques. Je suppose que c’est encore différent en Bretagne. Quand on vient dans un club, il faut s’imprégner de sa culture, de l’ambiance locale afin de respecter l’environnement et l’histoire. GACP et King Street ont fait du mal à Bordeaux, ils ont viré salement des gens du club. »

Actuellement sans emploi après la fin de son expérience d'homme de terrain pour beIN Sport, Gaëtan Huard est en train de passer des diplômes pour pouvoir entraîner les gardiens dans les centres de formation. Une idée de recrutement pour le Racing Club de Lens ?