RC Lens : un Rémois ne veut rien d'autre que la victoire à Bollaert

Entre le Racing Club de Lens, 10e avec 13 points mais deux matches en moins, et le Stade de Reims, 15e avec 8 unités, les débats semblent déséquilibrés. Pourtant, ce sont bien les Artésiens les promus et les Rémois les habitués de l'élite, eux qui ont en plus disputé les tours préliminaires de l'Europe cet été. C'est d'ailleurs ce que veut retenir le milieu kosovar Valon Berisha au moment de découvrir Bollaert.

"On espère engranger le maximum de points"

« En tant que promu, Lens a débuté le championnat avec une certaine euphorie, a déclaré l'ancien joueur de la Lazio Rome au quotidien champenois L'Union. On s’attend à un match difficile, mais on espère engranger le maximum de points avant la trêve internationale. Je ne sais pas si nous serons avantagés par le calendrier, mais je sais que le rythme de la compétition est un paramètre très important. Il faudra être sérieux. »

Les Rémoins débarqueront en Artois forts de deux succès lors des deux derniers matches, un retentissant 4-0 sur la pelouse de Montpellier et un plus laborieux 2-1 face à Strasbourg. Sur le même laps de temps, les Sang et Or, eux, étaient contraints au repos par la Covid-19.