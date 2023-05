RC Lens : un retour chez les Sang et Or pour le choc face à l'OM !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Chez les Sang et Or, le RC Lens – OM est clairement le match « frissons » de cette fin de saison. Dans un groupe lensois qui vit bien, hors de question pour Franck Haise de faire des choix parmi ses soldats. A l'exception des blessés et de Salis Abdul Samed (suspendu), tout le monde est sur le pont.

Machado est apte

Légèrement touché à Toulouse, Deiver Machado est bel et bien de retour dans les 20 qui défieront Marseille. Un match où Franck Haise pourrait se laisser aller à relancer Alexis Claude-Maurice et

Adam Buksa, deux joueurs de retour d'une longue absence et en manque de rythme pour démarrer mais susceptibles de surprendre les Marseillais alors que Rémy Labeau-Lascary retourne en équipe réserve.

Voici le groupe lensois :

