RC Lens : un retour et trois absents dans le groupe de Haise pour Clermont

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Giflé à Brest (4-0) puis tenu en échec sur sa pelouse par Angers (2-2) lors des deux derniers matchs, le RC Lens espère se relancer avec le déplacement ce mercredi à Clermont, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a retenu un groupe de 20 joueurs. Arnaud Kalimuendo, suspendu au dernier match, fait son retour tandis que Yannick Pandor (quadriceps), Deiver Machado (ménisque) et Wesley Saïd (ischios-jambiers) sont toujours à l’infirmerie.

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Clauss, Danso, Gradit, Haïdara, Medina, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa, Varane - Kalimuendo, Ganago, Jean, Sotoca.

