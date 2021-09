RC Lens : un retour inattendu dans le groupe de Haise pour l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Battu ce mercredi par le RC Strasbourg (1-0), le RC Lens espère se relancer en se déplaçant à l'Olympique de Marseille, ce dimanche (20h45) à l'Orange Vélodrome, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Pour ce choc, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a retenu un groupe de 20 joueurs. Gaël Kakuta, qui était plus qu'incertain en raison d'une gêne musculaire, est finalement bien présent. Kevin Danso, suspendu, est lui absent.

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Boura, Clauss, Gradit, Haïdara, Machado, Medina, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa - Ganago, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

J-1 avant #OMRCL 🔥



Voici le groupe de 20 joueurs convoqué par Franck Haise pour affronter l’Olympique de Marseille demain 👊#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/HurcvPQN7h — Racing Club de Lens (@RCLens) September 25, 2021