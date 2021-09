RC Lens : un retour tant attendu et quatre absents dans le groupe de Haise pour Bordeaux

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour le déplacement ce dimanche aux Girondins de Bordeaux, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a convoqué un groupe de 20 joueurs. Arnaud Kalimuendo, de nouveau prêté chez les Sang et Or par le Paris Saint-Germain, fait sa première apparition. Ignatius Ganago, en isolement, Massadio Haïdara, blessé au mollet, Cheick Doucouré, suspendu, et Wuilker Farinez, de retour tardif de sélection, sont eux absents.

Le groupe du RC Lens : Leca, Pandor - Boura, Clauss, Danso, Gradit, Machado, Medina, Wooh - Boli, Cahuzac, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa, Varane - Jean, Kalimuendo, Saïd, Sotoca.

J-1 avant #FCGBRCL 🔥



Voici le groupe de 20 joueurs convoqué par Franck Haise pour affronter le FC Girondins de Bordeaux demain 👊



Première apparition dans le groupe d'@a_kalimuendo, Charles Boli et @Pvndor_ 💪#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/OeCauoWXLf — Racing Club de Lens (@RCLens) September 11, 2021