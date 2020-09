RC Lens : un retour XXL se profile pour Franck Haise

Battu à Nice lors de la 1ère journée (1-2), le Racing Club de Lens vient de se payer le scalp du Paris Saint-Germain (1-0) et du FC Lorient (3-2). Et le plus intéressant, c'est que les Sang et Or étaient loin d'être au complet ! En effet, depuis le coup d'envoi de la Ligue 1, Franck Haise ne peut pas compter sur Seko Fofana.

Le milieu de terrain franco-ivoirien a souffert d'une problème musculaire juste avant de s'envoler pour la Côte d'Azur. Il n'a donc pas encore fait ses débuts sous le maillot artésien, ce qui est bien dommageable car son transfert de 10 M€ en provenance de l'Udinese a suscité beaucoup d'impatience chez les supporters.

Dans le groupe face à Bordeaux ?

Selon Lensois.com, le retour à la compétition se profile pour Fofana. Il a en effet participé à l'entraînement collectif de mercredi, sans aucune gêne apparente. Il avait déjà repris la course en fin de semaine dernière. Franck Haise pourrait donc l'inclure dans le groupe qui affrontera les Girondins de Bordeaux samedi à 17h. Et lui offrir un peu de temps de jeu si les choses se passent bien face aux Aquitains…