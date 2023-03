RC Lens : un Sang et Or est passé tout près de la catastrophe à Clermont

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

On jouait la 54e minute dimanche à Clermont et le score était déjà de 3-0 pour le RC Lens. Une expulsion d'un Sang et Or n'aurait donc sans doute pas changé la face de la partie. Mais elle aurait au moins eu le mérite de faire respecter une certaine équité au niveau arbitral. Car le tacle réalisé à cette minute-là par Florian Sotoca était passible d'une expulsion. L'attaquant artésien a proprement découpé Allevinah, qui partait dans le couloir droit.

Sur le ralenti, on voit bien Sotoca toucher le Clermontois au niveau de la cheville, alors qu'il n'avait aucune chance d'avoir le ballon. Allevinah est resté plusieurs minutes à terre et l'arbitre a réprimandé l'attaquant lensois mais ne lui a même pas infligé un avertissement ! "Pour moi, il s'en sort très très bien !!! Je n'aurais pas crié au scandale s'il avait été expulsé", a écrit Sylvain Charley, de France Bleu, sur Twitter. Beaucoup seront d'accord là-dessus.