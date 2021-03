RC Lens : un Sang et Or fait mieux que les stars de l'OM et du PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Ce mardi, France Football décrypte le système de jeu lensois, à l'origine des très bons résultats du promu. Il y est notamment question de la place prépondérante des latéraux dans l'organisation mise en place par Franck Haise. Chargés de faire les pistons dans les couloirs, ils se doivent d'être aussi rigoureux défensivement qu'efficaces offensivement.

Seul Dubois (OL) fait mieux que lui

L'hebdomadaire explique qu'à droite, Jonathan Clauss est le meilleur latéral de Ligue 1 dans la catégorie des centres (il en fait 6,5 par match), derrière le Lyonnais Léo Dubois. Il est également l'un des plus décisifs avec deux buts et cinq passes décisives. Pas de Parisien ou de Marseillais parmi les meilleurs latéraux du championnat, mais un Lensois ! Qui s'est en outre attiré les éloges de son entraîneur.

"Il a fait beaucoup de progrès sur son équilibre de jeu. Le rôle de piston est exigeant, à la fois défensif, mais également contre-attaquant. Il a fait des progrès sur ces aspects défensifs. Il y a encore des choses à corriger. Il est parfois trop impatient sur l'anticipation du ballon et de certaines phases, mais il fait partie des nombreuses satisfactions de cette année."