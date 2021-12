RC Lens : un Sang et Or placé en garde à vue

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Selon les informations du journal L'Equipe, Facundo Medina a été placé en garde à vue. Le défenseur central du RC Lens, qui est entendu ce dimanche par la police, est soupçonné de violences volontaires sur une ex-compagne, venue d'Argentine, au cours de la nuit du 24 au 25 décembre.

Le défenseur du RC Lens Facundo Medina est entendu depuis ce dimanche matin par la police https://t.co/pSaTRIA5Lj pic.twitter.com/OkDxIqJP3E — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 26, 2021