RC Lens : un Sang et Or sera particulièrement ému face à Strasbourg

Lancé dans la course à la Champions League, à moins que ce ne soit dans la course au titre, le RC Lens ne fera pas de détails vendredi soir face au RC Strasbourg. Et tant pis si le club alsacien n'est pas au mieux au classement, à égalité de points avec le premier relégable (Auxerre). Pour Adrien Thomasson, cette rencontre sera forcément particulière puisqu'il a joué quatre ans et demi chez l'autre Racing. D'ailleurs, il était encore strasbourgeois le 11 janvier dernier lors du match aller à la Meinau (2-2). Il n'avait rejoint Lens que le lendemain...

"Ce sera un match spécial pour moi"

"C’est vrai que ce sera un match spécial pour moi, a-t-il déclaré à Lensois.com. On est dans la même saison, il y a quelques mois j’étais à Strasbourg. Je le vis plutôt tranquillement parce que ça n'est qu’un match de foot. Et ce sera aussi un plaisir de retrouver mes anciens coéquipiers. Une fois que le match aura commencé, je sais que je vais savoir mettre mes émotions de côté. L’objectif, c’est de gagner le match, peu importe l’adversaire. J’ai des amis dans le camp adverse. Je suis en contact quotidiennement mais je sais très bien qu’eux ou moi, on va faire la part des choses. Mais, ce sera un réel plaisir pour moi de retrouver tout le monde. Par contre, j’aurais aimé les retrouver un peu plus haut au classement, mais c’est le football. Il leur reste beaucoup de matches, je leur souhaite de se maintenir, c’est un groupe qui le mérite."