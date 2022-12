RC Lens : un taulier panique et s’isole du vestiaire avant France - Argentine

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le monde aura les yeux rivés sur le Qatar à l’heure du goûter. À 16 heures pétantes, la France et l’Argentine ont rendez-vous en finale de la Coupe du monde et Didier Deschamps a encore des doutes sur son équipe de départ. Du côté de l’Albiceleste, Lionel Scaloni semble se tourner vers une défende à 3 avec deux pistons pour écarter le jeu sur les côtés. Dans ce registre, Facundo Medina (23 ans) aurait pu faire l’affaire mais il est resté au RC Lens pendant le Mondial. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le défenseur argentin des Sang et Or s’est coupé du monde ! « Il est stressé, on aurait dit que c’est lui qui jouait, a souri Jonathan Gradit au micro du journaliste Laurent Mazure. On veut s’inviter chez lui mais il nous refuse. Il ne veut pas qu’on le charrie et veut être concentré tout seul à la maison. » Jonathan Gradit évoque Facundo Medina en vue d'Argentine-France. #Rclens pic.twitter.com/iZoxszOJf2 — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 17, 2022

Pour résumer À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, à Doha (16h), Facundo Medina (RC Lens, 23 ans) veut s’isoler pour entrer dans sa bulle. Ses coéquipiers le chambrent à distance.

Bastien Aubert

Rédacteur