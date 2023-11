RC Lens : un terrible danger attend les Lensois à Eindhoven

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un danger inquiétant attend les 1 600 supporters du RC Lens à Eindhoven, où la rencontre de demain en Ligue des champions est classée « à risques » par l’UEFA. Au match aller, des affrontements autour de Bollaert avaient été provoqués par des hooligans néerlandais, en plus de tensions à l’intérieur du stade avec des sièges lancés depuis le parcage du PSV à la mi-temps. Plus de vingt cars de supporters artésiens vont effectuer les 240 km qui séparent les deux villes. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Le RC Lens pas inquiet ? Les supporters du RC Lens ont tous rendez-vous à une fanzone qui leur est réservée, à une dizaine de minutes à pied du stade. Selon L’Équipe, un départ en cortège et sous escorte aura lieu à 19h, avec un parcours sécurisé jusqu’à l’enceinte. Le club artésien fait enfin savoir qu’il n’a « pas d’inquiétudes particulières » au sujet de l’encadrement de ses fans, après avoir été rassuré par les autorités locales. 🗞️ La une du mardi 7 novembre 2023 du journal L'Équipe



Pour lire l'édition : https://t.co/LcaZdFuVJy pic.twitter.com/Z0W84U5qur — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Plus de 1 600 supporters du RC Lens vont faire le déplacement à Eindhoven ce mercredi, pour un match classé « à risques » par l’UEFA. Des craintes sont légitimes après les incidents du match aller entre les deux clubs (1-1).

Bastien Aubert

Rédacteur