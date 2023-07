RC Lens : un trophée pour Haise, un glorieux ancien le met en garde

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après avoir été désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la saison 2022-23 par les joueurs lors des trophées UNFP, Franck Haise reçoit la même récompense ce samedi via France Football. Comme pour le Ballon d'Or, le désormais mensuel délivre ses récompenses à la fin de chaque exercice et non plus au terme des années civiles. Mais quelle que soit la périodicité retenue, le coach du RC Lens a bien mérité cette récompense pour son travail depuis trois ans, ayant permis au Racing de passer de la Ligue 2 à la Champions League.

"Il ne faut pas qu’ils s’embourgeoisent"

Toutefois, dans les colonnes de Foot Magazine, l'ancien joueur et directeur sportif du RCL Jocelyn Blanchard a tenu à mettre en garde les Sang et Or contre les risques liés à l'euphorie : « Il ne faut pas qu’ils s’embourgeoisent, qu’ils tombent dans un excès de confiance, plutôt qu’ils restent fidèles aux valeurs qui leur ont permis d’en arriver là. Attention à la médiatisation excessive, aux pressions extérieures qui poussent certains à profiter de la situation pour jouer leur carte personnelle. Un joueur du RC Lens doit démontrer qu’il mérite de porter ce maillot et s’il ne le fait pas, s’il a d’autres envies, il ne faut qu’il reste. L’aspect financier est important, mais, au final, l’état d’esprit doit primer pour permettre à l’équipe de performer. Enfin, il ne faut pas que les supporters et l’environnement du club deviennent trop exigeants. Le Racing ne se qualifiera pas tous les ans pour la Ligue des champions. S’il y parvient tous les trois ou quatre ans, en alternant avec d’autres coupes européennes, ce sera déjà magnifique. Le piège serait de vivre l’absence de Ligue des Champions comme un échec ».

Méconnu du grand public il y a trois ans, Franck Haise a été élu entraîneur français de la saison 2022-2023 ! pic.twitter.com/mFyw9zQM9X — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) July 7, 2023

