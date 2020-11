RC Lens : vers une avalanche de coups durs contre le Stade Rennais et Montpellier ?

Il fallait bien qu’un petit coup de mou arrive au RC Lens. Auteurs d’un excellent début de saison, les sang et Or restent sur un seul point pris en deux matches disputés à Bollaert. Après avoir été accroché par le FC Nantes mercredi (1-1), le Racing a concédé dimanche sa première défaite à domicile devant le SCO d’Angers (1-3) et s’apprête à aller défier le Stade Rennais samedi au Roazhon Park (17h), puis le Montpellier en Artois le 12 décembre.

Le RC Lens durement frappé par la commission de discipline ?

En attendant, la commission de discipline pourrait frapper le RC Lens en milieu de semaine. Et pas qu'un peu. « La commission de discipline aura plusieurs dossiers cette semaine, selon un message relayé par l’insider Mohamed Toubache-Ter. Avertis contre le FC Nantes, Gradit, sous le coup d’un sursis, et Doucouré (trois cartons en moins de dix matches), devraient être suspendus pour un match. Sanctionné face à Angers, Medina devait lui aussi écoper d’un match. Tous devraient manquer la réception de Montpellier le 12 décembre. »