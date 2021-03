RC Lens : une bonne nouvelle pour Franck Haise avant le choc face à l'OL

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Samedi prochain (21 heures), le RC Lens reçoit l'OL à Bollaert-Delelis. Un match capital dans la course à l'Europe en Ligue 1. Que ce soit pour le Racing qui vise la 5e place qualificative à minima pour la Ligue Europa Conférence ou pour les Gones qui se battent pour le titre et la Ligue des Champions.

Dans ce genre de matches précédant une trêve internationale, chaque détail peut compter. Notamment au niveau de la récupération des joueurs en sélection. Sur ce plan, Franck Haise a acceuilli une bonne nouvelle en provenance d'Afrique.

Les internationaux seront tous rentrés lundi au RC Lens

En effet, comme le rapporte Lensois.com, la Guinée – qui s'est qualifié pour la CAN en battant le Mali (1-0) – a décidé de renvoyer les cadres de la sélection dans leurs clubs respectifs avant même le match de ce dimanche face à la Namibie. Une décision qui concerne notamment le latéral gauche du RC Lens Issiaga Sylla.

Pour le dernier match de la phase de groupe de la Guinée, Didier Six va s'appuyer sur 17 joueurs s'appuyant dans le championnat local ainsi que 6 professionnels n'ayant pas d'impératifs avec leurs clubs. Issiaga Sylla était le seul Lensois en sélection durant la trêve, Franck Haise va pouvoir travailler durant une semaine complète avec la totalité de son groupe disponible. Un avantage par rapport à Lyon où de nombreux joueurs sont appelés sous les drapeaux.