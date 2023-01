RC Lens : une bonne nouvelle se confirme pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si on pensait que le meneur de jeu du RC Lens David Pereira da Costa restait sur le flanc de longues semaines du fait de sa blessure à l'épaule, les Sang et Or ont opté pour une autre manière de soigner sa blessure. Manière qui lui a permis de rejouer dès ce samedi en Coupe de France face à Linas-Montlhéry (2-0). David Pereira da Costa de retour plus vite que prévu A l'issue de la rencontre, Franck Haise a donné des nouvelles de David Pereira da Costa, se voulant rassurant pour la suite : « Il a toujours un protocole très strict pour son renforcement, mais c'est une bonne chose de l'avoir vu plutôt avec de bonnes sensations ».

Bonne nouvelle pour David Pereira da Costa S'il n'était pas prévu que David Pereira da Costa ne rejoue avant le milieu du mois de février, le protocole de soins du RC Lens fait son effet. L'intéressé a même pu rejouer sans souci hier face à Linas-Montlhéry et devrait pouvoir tenir sa place face à Strasbourg.

Alexandre Corboz

Rédacteur