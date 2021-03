RC Lens : une faute professionnelle des Sang et Or face au Red Star ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

L’élimination du RC Lens hier en Coupe de France fait un peu tache dans le décor idyllique de la saison du club artésien. Opposés au Red Star et après avoir mené au score, les Sang et Or se sont fait remonter puis dépasser dans le money time, incapables d’endiguer les assauts du club de National 1 (2-3).

« Le Red Star ne l’a pas volé, loin de là, il y a toujours cru, a reconnu Franck Haise en conférence de presse. On doit l’accepter. Nous n’étions pas justes au marquage. On a manqué de maîtrise en seconde période. On pensait que le troisième but allait venir. Il faut repartir et préparer un match au sommet contre Metz. »

« Est-ce une faute professionnelle ? Oui, bien sûr »

Corentin Jean est allé plus loin que le coach du RC Lens. « Est-ce une faute professionnelle ? Je ne sais pas, répondait l’attaquant du Racing, auteur d’une passe décisive pour Cheick Doucouré. Enfin, oui, bien sûr, parce qu’on avait les capacités pour passer. On s’est relâchés, on a mis moins d’intensité, à 1-2, ça ne pardonne pas. »