RC Lens : une figure du PSG débarque aujourd’hui à la Gaillette, Cahuzac rase les murs !

Le RC Lens commence à faire parler. La preuve, toute l’équipe de l’émission phare de RMC Sport « Rothen s’enflamme » débarque à la Gaillette à 18h et fera la part belle aux Sang et Or. De nombreux invités sont attendus à l’image de Franck Haise et de plusieurs joueurs du RC Lens, un entraîneur et un club qui avaient été tancés par ce même Rothen au début de la saison dernière.

« Mon regard a forcément évolué, explique l’ancien milieu du PSG au site Lensois.com. Je n’ai même pas envie de dire que j’avais tort ou raison. Je pense que les faits allaient dans mon sens, je trouvais que cette équipe manquait à l’époque de technicité plus que de caractère. Des joueurs ont passé le cap. C’est à mettre au crédit de l’entraîneur. »

Rothen a déjà sa petite idée pour rendre encore plus sexy sa visite du jour à Lens... où il se sait déjà entouré de quelques bons clients. « J’aime bien quand quelqu’un comme Jonathan Clauss ose dire clairement ses objectifs, a-t-il poursuivi. Quelqu’un comme Gaël Kakuta, qui sent le football, s’il arrive à bien l’exprimer, c’est le genre de joueur qui peut faire un très bon consultant aussi à la fin. Après je connais bien Jean-Louis Leca, je sais que c’est un bon client. Je connais aussi bien Yannick Cahuzac, il faut savoir le débrider et ce sera le cas mardi ! » On a déjà hâte d’y être.

