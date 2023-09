RC Lens : Pierre Ménès fait une annonce inquiétante sur les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Plus dure est la chute... Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens est 17e avec 1 point en quatre journées. Les Sang et Or ne devancent Lyon, la lanterne rouge, qu'au goal average. Des débuts compliqués qui n'étonnent pas vraiment Pierre Ménès.

Ménès s'inquiète

Dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès s'est même montré assez pessimiste sur l'avenir immédiat du RCL... "Ce qu'il se passe à Lens est assez logique, spécifique a ces clubs qui superforment et qui coincent quand ils perdent leurs meilleurs éléments, a commenté Ménès. Les absences de Fofana et Openda sont préjudiciables. Avec la Ligue des champions qui arrive, je pense que Lens risque de vivre une saison compliquée, au moins jusqu'à la trêve hivernale." Voilà qui est dit...

Face à Pierrot (1/4) : "Les supporters se croient tout permis parce qu'ils paient leur place"



Bad Gones vs Barcola, CUP vs Ekitike, la chute de Lens, PSG vs Neymar, PSG vs Verratti, Rennes en C3, l'incident de Nantes et Bellegarde.https://t.co/h7TKkh4mN0 — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 4, 2023

