RC Lens : une fronde se prépare à Bollaert, Pouille tape sur les doigts des Ultras

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens va encore pouvoir faire le plein à Bollaert vendredi face à Reims, enfin pas totalement. En effet, après l’utilisation de plusieurs artifices pyrotechniques lors du match face à Monaco il y a trois semaines, quelques parties de tribunes seront fermées pour ce match. Une sanction logique pour Pouille À la suite de l’annonce de la suspension de plusieurs parties de la tribune Marek pour ce match, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a réagi pour la Voix des Sports : « Je le regrette, mais c’est logique compte tenu de la dangerosité de l’utilisation de mortiers », a-t-il rappelé. Cette sanction sera d’autant plus impactante que plusieurs supporters comptent ne pas répondre à l’appel, par solidarité pour les suspendus. Un petit vide à prévoir côté lensois vendredi soir donc. "L’utilisation de mortiers à l’intérieur d’une enceinte, c’est dangereux, donc c’est une sanction ferme. C’est compliqué, parce que ça peut être apparenté à une sanction collective mais elle est la moins collective possible dans l’état des textes et des faits." Arnaud Pouille. https://t.co/ikIKNrJjUU — Laurent Mazure (@Laurentmazure) May 11, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour la première fois de la saison, le RC Lens ne pourra pas compter sur l'intégralité du Stade Bollaert, bien que sur le papier les 25ème guichets fermés successifs seront bien validés. Dans un match qui s'annonce difficile face au Stade de Reims, les Lensois n'auront pas le droit à l'erreur pour ne pas voir l'OM revenir à leur hauteur

Louis Leymarie

Rédacteur