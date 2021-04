RC Lens : une grave blessure gâche deux bonnes nouvelles avant Nîmes

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à Brest

Gaël Kakuta a été testé au Covid-19 cette semaine. du RC Lens C’est le huitième joueur infecté depuis le mois d’avril (après C. Traoré, Badé, Mauricio, Medina, Ganago, Fofana et Gradit) et le vingtième si l’on prend en compte le premier cluster d’octobre ! À Brest, Loïc Badé Ignatius-Ganago et Tony Mauricio, tous asymptomatiques, avaient réintégré le groupe après une septaine d’isolement, une demande dérogatoire acceptée et des tests médicaux de rigueur.

Pour la réception de Nîmes, ce dimanche (15h), Franck Haise devra également se passer de Steven Fortes et de Simon Banza, tous deux suspendus. Le retour de Florian Sotoca (mollet) n’est pas non plus espéré, comme celui de Clément Michelin (cuisse), très probablement forfait afin de ne pas compromettre sa fin de saison si rechute athlétique.

Louveau absent entre 3 et 6 mois ?

En revanche, L’Équipe estime qu’il y a plus d’optimisme pour deux des quatre joueurs touchés récemment par le Covid-19 : Seko Fofana et Jonathan Gradit ont repris l’entraînement collectif. Ce n’est pas encore le cas pour Facundo Medina et Cheick Traoré. Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter fait savoir que le jeune défenseur central Adrien Louveau (21 ans) s'est gravement blessé hier à la Gaillette. « Une grosse pensée pr un jeune joueur qui venait de faire sa 1ère apparition en L1, apprécié de tous, assure l'insider sur Twitter. Grave blessure pour Adrien Louveau, qui pourrait être éloigné des terrains entre 3-6 mois. Prompt rétablissement à lui. Son club ne le lâchera pas, son club compte sur lui. »