RC Lens : une heureuse nouvelle à venir pour Deiver Machado en mars ?

Auteur d'une brillante saison avec le RC Lens, Deiver Machado (29 ans) marche actuellement sur l'eau avec les Sang et Or. Forts de ses buts incroyables face à l'OL et contre le FC Nantes qui ont fait le tour de la planète, le piston droit colombien pourrait avoir droit à une nouvelle bonne surprise dans les prochains jours. En effet, s'il n'a plus figuré en sélection des Cafeteros depuis mars 2019, l'ancien joueur du Toulouse FC n'a jamais été aussi proche d'y retourner que dernièrement. Si l'on en croit Lensois.com, Néstor Lorenzo, le sélectionneur de la Colombie, a replacé Machado dans ses radars et la prochaine trêve internationale pourrait être l'occasion du grand come-back du natif de Tado. Dernièrement, Deiver Machado avait fait part de son envie de retrouver sa sélection : « La sélection est toujours dans ma tête, c’est un objectif. J’espère que, bientôt, ça arrivera, mais pour le moment je reste très focus dans le club. Je veux donner le meilleur ». En mars, la Colombie disputera deux rencontres amicales contre la Corée du Sud le 24 et contre le Japon le 28.

Machado de retour en sélection colombienne ? Les bonnes prestations de Deiver Machado (29 ans) avec le RC Lens pourraient lui ouvrir les portes de la sélection colombienne. Portes qui étaient fermées pour lui depuis presque quatre saisons. Le piston des Sang et Or a de vraies chances d'être appelé en mars.

