RC Lens : une immense inquiétude émerge avant Séville

Le RC Lens compte enfin lancer sa saison ce soir à Séville. Après un démarrage calamiteux en Ligue 1, les Sang et Or veulent profiter de la Ligue des champions pour se refaire une petite santé. Pour ce faire, 2020 supporters lensois sont attendus ce soir à Sanchez-Pizjuan. Ces derniers ont programmé une marche collective pour se rendre au stade depuis le coeur de la ville andalouse. Ils seront probablement 1 700 au Philips Stadion et 2 950 à l’Emirates Stadium, soit 5 % des places disponibles dans ces enceintes. 47 des 50 associations officielles de supporters seront représentées. Le billet de match leur coûtera 20 euros. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Quel accueil par la Guardia Civil ? « Le club a laissé ses fans gérer seuls leur déplacement, affirme le DG Arnaud Pouille. Et les a aidés pour l’accès et l’information concernant la billetterie officielle. C’est notre politique dès qu’il y a engagement d’argent. » Si une belle fête semble donc sur les rails, les supporters du RC Lens n’ont qu’une seule inquiétude : l’accueil par les forces de police. La Guardia Civil était en début de semaine l’une de leurs préoccupations majeures. Avant de penser à la police néerlandaise qui avait bousculé les fans du LOSC, au point d’en arrêter 300 pour trouble à l’ordre public, lors du dernier déplacement des Dogues sur le terrain de l’Ajax (0-3, septembre 2019). Voici les unes du journal L'Equipe du mercredi 20 septembre 2023 : https://t.co/XCG43gQDEq pic.twitter.com/0fVaJjudUV — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Lancé pour ses grands débuts en Ligue des champions avec un périlleux déplacement à Séville (21h), le RC Lens devrait encore pouvoir compter sur ses fidèles supporters. À moins que la Guardia Civil ne refasse des siennes.

Bastien Aubert

Rédacteur