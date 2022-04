RC Lens : une inquiétude avant le choc face au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens est encore en course pour décrocher une place européenne pour la saison prochaine. Les Sang et Or viennent d’enchainer, contre Montpellier, une troisième victoire d’affilée en championnat. Lors de la prochaine journée, les lensois iront défier le PSG au Parc des Princes. Avant le match, qui pourrait sacrer les Parisiens, une inquiétude voit le jour côté lensois.

En conférence de presse après le match contre Montpellier, l’entraîneur Franck Haise a confié son inquiétude sur la condition de Patrick Berg qui a ressenti une petite douleur dès son entrée en jeu. Le milieu de terrain norvégien pourrait donc être forfait pour le match contre le PSG.

⛑ Rien de grave pour @C_DoucoureOff - il n’aurait simplement souffert que de crampes. Frank Haise a déclaré être plus inquiet pour @PatrickBerg27 qui a quant à lui ressenti une gêne dès sa montée au jeu.



(Conférence de presse) pic.twitter.com/lV2FD9ENns — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) April 20, 2022

Adam Duarte

Rédacteur