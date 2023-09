RC Lens : une nouvelle tuile s’abat sur les Sang et Or avant la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En ce début de saison, le RC Lens n’est pas franchement au mieux. Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement un point au compteur en quatre journées, le club artésien n’a pas encore lancé sa saison européenne qu’il est déjà en difficulté. Il est vrai en ayant disputé trois de ses matchs à l’extérieur (Brest, PSG, Monaco). La fiche du RC Lens sur But! Football Club Andy Diouf rentre déjà la Gaillette Pour Franck Haise, la trêve internationale ne démarre malheureusement pas sous de meilleurs auspices puisque l’un de ses joueurs majeurs revient déjà de sélection blessé. En effet, comme le rapporte Fabrice Hawkins (RMC Sport), Andy Diouf a quitté le rassemblement de l’équipe de France Espoirs à Clairefontaine pour cause d’une gêne aux adducteurs. On ne connait pas la gravité réelle de la blessure de l’ancien joueur du FC Bâle mais elle pourrait s’avérer problématique avant l’entrée en lice en Ligue des Champions sur le terrain du FC Séville dans moins de deux semaines… 🚨Andy Diouf quitte le rassemblement des Espoirs suite à une gêne aux adducteurs 🇫🇷 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Aux mauvais résultats du début de saison s'ajoute désormais la blessure d'un cadre au RC Lens. Appelé en équipe de France Espoirs, Andy Diouf a déjà dû rentrer à la Gaillette hier. En espérant que ce ne soit pas sérieux pour l'ancien Rennais...

Alexandre Corboz

Rédacteur