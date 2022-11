RC Lens : une pépite de Franck Haise aura une belle carte à jouer

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

« C’est important de marquer pour ma confiance mais ce n’est qu’un match amical et il faut se concentrer pour les mettre en phase de poules ». Après son but contre l'Égypte avec la Belgique, Loïs Openda s'est réjoui de sa prestation, en ayant dans le viseur les matchs premiers de la Coupe du Monde avec sa sélection. Et il semblerait bien que l'attaquant du RC Lens, arrivé l'été dernier dans le Nord de la France, aura une carte à jouer. Selon l'AFP, Romelu Lukaku, l'attaquant titulaire de la Belgique, sera forfait pour les deux premiers matchs de la Belgique au Mondial, contre le Canada et le Maroc. À voir donc si Loïs Openda, qui avait marqué des points lors du match amical, sera aligné par Roberto Martinez. Dans les tous cas, la situation semble idéale pour le Lensois. L'occasion pour lui de se révéler au niveau mondial ? 🚨 La blessure de Romelu Lukaku ne s’améliore pas et devrait être FORFAIT au moins contre le Canada et le Maroc. 🤕🇧🇪



