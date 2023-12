RC Lens : avant l'OL, une recrue estivale fait son mea culpa

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens est officiellement éliminé de la Champions League après sa déroute à l'Emirates Stadium mercredi face à Arsenal (0-6). Les Sang et Or sont tombés sur un adversaire à la réussite maximale, qui a mené 4-0 après 27 minutes et 5-0 à la pause. Troisièmes de leur groupe, ils joueront une finale pour l'Europa League face à Séville dans quinze jours. S'ils ne perdent pas, ils seront reversés en C3.

Mendy : "On s’en est voulu pour les supporters"

Mais la gifle reçue à Londres, devant 300 supporters nordistes, a été dure à avaler, notamment pour Nampalys Mendy. "On s’en est voulu pour les supporters, a confié l'ancien joueur de Leicester après la déroute. Ils ont toujours été derrière nous. Malgré le score, ils ont continué à chanter. On sait qu’ils sont toujours là. On se devait d’aller les voir à la fin de la rencontre". La moindre des choses, en effet...

