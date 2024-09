RC Lens : une réussite des Sang et Or dévoilée au grand jour

C'est ce samedi la 6e journée de Ligue 1 pour le RC Lens. Avec un adversaire de taille, l'OGC Nice, qui va tenter, comme d'autres, de mettre à mal le bloc défensif lensois. Ce qui, de toute évidence, ne sera pas une mince affaire pour les joueurs de Franck Haise, le RCL ayant, avec Monaco, la meilleure défense du championnat avec deux petits buts encaissés seulement.

"Il nous donne des outils importants"

A la lecture du quotidien L'Equipe, on comprend mieux pourquoi. Car c'est un véritable chantier auquel s'est attaché le frère de Will Still, Nicolas, qui n'a cesse de le travailler avec les défenseurs au prix de longues séquences vidéos. Et ça marche !

Jonathan Gradit dans l'Equipe, justement : "Comme on fait énormément de vidéos, il y a un débat ouvert. J'apprécie les gens qui se remettent en question. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde mais on se dit les choses. Et il y a du respect. Je lui ai dit à Nico que je n'étais pas d'accord avec une option et au final, il m'a dit que j'avais raison. Une autre fois, c'était le contraire, avec Fac (Medina), on a été lui dire qu'il avait raison. Il nous donne des outils importants."