RC Lens : une solution miracle trouvée pour gagner à Lyon ?

Ce sont nos confrères de la Voix du Nord qui la racontent. Après le stage cet été à Rodez, puis celui de décembre à Marbella, les Lensois en ont connu un troisième en Bretagne, entre jeudi dernier et hier samedi. Objectif ? "Le premier, c’est de récupérer dans les meilleures conditions. On n’a pas de voyage à faire avec des délais courts, insiste Franck Haise. On a fait du décrassage pour ceux qui avaient joué plus de 70 minutes, une séance pour d’autres, des soins l’après-midi et en soirée. Ceux qui le souhaitaient ont profité de l’air marin. Aujourd’hui (samedi), c’était assez calme avec une réunion avec le staff. J’ai vu des joueurs, passé quelques messages, on a fait la dernière séance dans l’après-midi avant de partir pour Lyon." Réponse sur les bienfaits éventuels, ce soir aux environs de 22 heures 30.



Pour résumer Le RC Lens défie ce soir dimanche l'OL dans son antre du Groupama Stadium. Et si les joueurs de Franck Haise marquent le pas depuis quelques semaines, les dirigeants ont fait en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour les semaines à venir. Enfin le déclic ?

Benjamin Danet

Rédacteur

