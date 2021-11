RC Lens : une surprise se confirme dans le groupe de Haise pour Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Franck Haise a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le déplacement ce dimanche à Brest, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. En l'absence de Florian Sotoca, suspendu, et Wesley Saïd, blessé aux ischios-jambiers avant la trêve internationale, l'entraîneur des Sang et Or a fait appel pour la première fois au jeune attaquant, Ibrahima Baldé.

Le groupe du RC Lens : Farinez, Leca - Danso, Médina, Wooh, Haïdara, Clauss, Gradit - Fofana, Kakuta, Cahuzac, Pereira da Costa, Boli, Doucouré, Frankowski, Varane - Ganago, Kalimuendo, Jean, Baldé.

J-1 avant #SB29RCL 🔥



Voici le groupe de 20 joueurs convoqué pour défier le Stade Brestois 29 demain 👊



Pour pallier aux absences, Franck Haise fait appel aux jeunes Sang et Or Jonathan Varane et Ibrahima Baldé.#SiFierDEtreLensois