RC Lens - VIDEO : Kakuta rassure et se distingue avec le Congo

Franck Haise va pouvoir retrouver un Gaël Kakuta (29 ans) rasséréné. Inquiet avant son départ pour le Congo à cause d’une blessure contractée contre le Stade de Reims juste avant la trêve internationale (4-4), le coach du RC Lens a été rassuré.

Hier, le meneur de jeu des Sang et Or s’est distingué contre l’Angola en étant à la dernière passe conduisant au but de Neeskens Kebano (1-0). Après n’avoir joué que la seconde période lors de la confrontation aller samedi (0-0), Kakuta était cette fois titulaire avant d’être remplacé à dix minutes du terme de la rencontre.

Avec cette victoire, la République démocratique du Congo est troisième de son groupe avec 6 points, à une longueur des deux premiers et qualifiés virtuels que sont la Gambie et le Gabon. Dimanche, le RC Lens se déplace à Dijon dans le cadre de la 11e journée de L1 (15h).