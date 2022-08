RC Lens : Vieira juge les débuts de Doucouré à Crystal Palace

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Après quatre ans et demi passés au RC Lens, Cheick Doucouré a quitté cet été le club lensois pour rejoindre Crystal Palace, 12e du dernier exercice de Premier League. Le milieu de terrain malien était notamment titulaire lors de la victoire ce samedi des Eagles face à Montpellier (4-2) en match amical.

"Doucouré a changé son jeu assez rapidement avec nous"

Après cette rencontre, le manager de Crystal Palace, Patrick Viera, a jugé les débuts de l'ancien Sang et Or, estimant qu'il a déjà changé son jeu. "Il a vraiment bien joué. C’est un joueur qui a encore besoin de grandir et de croire encore plus en lui. Mais vous pouvez voir qu’il est vraiment à l’aise avec le ballon et qu’il a changé son jeu assez rapidement avec nous."

An update from the boss 💬#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 31, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur