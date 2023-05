RC Lens : Labrune prédit un avenir doré à Oughourlian

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Rentré au Conseil d'administration de la LFP cette année, Joseph Oughourlian a déjà séduit tout le monde à la Ligue... A commencer par son président Vincent Labrune à l'origine de sa venue et pas mécontent de son coup dans les colonnes de L'Equipe.

« Dans mon esprit, il est amené à jouer un rôle très important dans un proche avenir »

« Je pensais qu'il y serait très utile. Pour l'instant, il prend ses marques, mais dans mon esprit, il est amené à jouer un rôle très important dans un proche avenir. Il incarne une vision moderne du football professionnel, totalement alignée avec la nôtre », explique l'ancien boss de l'OM qui justifie son choix :

« Il est patron d'une très grosse boîte avec d'énormes enjeux. C'est un financier, il a une vision entrepreneuriale et a investi fortement dans son club. Il en tire les fruits. C'est par l'investissement que l'on obtient la performance sportive et que l'on augmente ses revenus. Ce qu'il a mis en place au RC Lens est un modèle de croissance et de développement. Il est très intelligent, ce serait dommage de se passer de ses services ».

Dans cet article consacré au boss d'Amber Capital, Jean-Pierre Caillot (à la tête du syndicat des présidents de club) et Gervais Martel vantent aussi les mérites du discret Joseph Oughourlian.

Alexandre Corboz

Rédacteur