RC Lens : Wahi a pris un taquet d'un coéquipier après l'OM

Dimanche soir, Elye Wahi a eu toutes les peines du monde à exister face à la rugueuse charnière centrale de l'OM Gigot-Balerdi. Les Phocéens se repliaient en outre très rapidement en défense, laissant peu d'espaces. En tout et pour tout, il y a cette frappe non cadrée en première période, suite à une dangereuse perte de balle phocéenne. Une partie décevante pour l'ancien Montpelliérain, qui a en plus eu droit à un petit taquet de la part d'Adrien Thomasson après le coup de sifflet final ! Le milieu a expliqué à RMC que son coéquipier avait des problèmes de concentration, sur comme en dehors du terrain, et qu'il fallait tout le temps être derrière lui !

"Il faut être derrière lui. Il ne faut pas le lâcher"

"Il faut être derrière lui. Il ne faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables, on le voit tous les jours à l'entraînement. Parfois, quand on fait des séances vidéo, on sent qu'il a des moments d'absence. Sur le terrain, comme avec un enfant, il faut tout le temps être derrière lui. Il peut tellement nous apporter que c'est pour son bien. Il y a des joueurs qui arrivent à maturité rapidement mais il peut bien correspondre à notre façon de jouer."

