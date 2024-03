RC Lens : Wahi répond aux critiques et fait une promesse aux supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé l'été dernier au RC Lens pour 30 M€, Elye Wahi (21 ans) n'a pas complètement confirmé les espoirs placés en lui (8 buts, 3 passes décisives en 28 matchs TCC). Pour autant, l'attaquant des Sang et Or ne doute pas de son choix comme il l'a confirmé en conférence de presse avant la réception du Stade Brestois. Wahi veut faire mieux que Loïs Openda « Depuis mon arrivée ici, j'ai mis tous les ingrédients pour performer. J'ai eu des moments plus compliqués. Le staff et mes équipiers m'ont aidé, les supporters aussi. Mon arrivée au Racing n'a pas été simple. A Montpellier, les consignes n'étaient pas les mêmes. On a beaucoup parlé avec le coach. On parle beaucoup pour qu'il m'explique comment il voit l'équipe avancer. Je savais que j'allais être attendu, notamment avec le prix de mon transfert. Les équipiers m'ont beaucoup aidé. » Successeur d'Openda, parti au RB Leipzig, Wahi a fait une promesse aux fans des Sang et or : faire mieux que l'international belge. « J'ai pris la succession de Loïs Openda qui a fait une très grosse saison. Tous les supporters attendaient d'avoir un successeur à sa taille. A mon arrivée, tout le monde a été content. J'essayerai de faire aussi bien, voire mieux que lui. » #RCLens Elye Wahi : « Je savais que j'allais être attendu, notamment avec le prix de mon transfert. Les équipiers m'ont beaucoup aidé. » — Laurent Mazure (@Laurentmazure) March 7, 2024

Alexandre Corboz

Rédacteur