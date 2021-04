RC Lens : Haise a une grosse incertitude face à Nîmes et prépare une petite originalité

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à Brest

Franck Haise compte ses absents à deux jours de recevoir Nîmes à Bollaert (15h). « Adrien Louveau, c’est une mauvaise nouvelle car il s'est blessé lundi au genou. Sa saison est terminée. Michelin et Sotoca ont bien avancé mais ne seront pas opérationnels, a-t-il égrené en conférence de presse. Gaël Kakuta a été positif mercredi, Traoré ne s'entraine pas avec le groupe. On a récupéré Fofana, Gradit, ainsi que Medina qu'on a récupéré aujourd'hui. Il y a une incertitude sur Doucouré, il a travaillé en salle aujourd'hui. Medina a fait une séance aménagée aujourd'hui, ce sera au mieux une présence dans le groupe. Le système ? Il y a l'incertitude aussi avec Douc', j'ai les deux options en tête mais je vais devoir attendre. »

Au rayon des bonnes nouvelles, le coach du RC Lens se félicite de voir un groupe rasséréné par la fin de saison malgré les difficultés physiques du moment. « Sur les deux dernières semaines, il y avait un peu moins de dynamisme mais cette semaine, avec beaucoup d'absents, j'ai retrouvé du dynamisme et plus de fraicheur chez ceux présents, a-t-il savouré. On va commencer le match peu importe l'équipe et les absents. Je sais que le groupe va donner le maximum, il a de la ressource. Ça a toujours bien travaillé. »

« Je pense que Rennes et Marseille iront chercher la 5e place »

Au sujet de la 5e place occupée par les Sang et Or et qualificative pour la Ligue Europa, Haise ne se fait pas trop d’illusions. « Pour garder la 5e place, je pense que Rennes et Marseille iront la chercher mais on va tout faire pour gagner des matches, a-t-il analysé. On connaît tous notre calendrier, on sait qu’il est plus compliqué que nos concurrents. Le groupe est détendu. On est dans une situation totalement inespérée. Ce n’est que du positif (...) Nîmes est difficile à bouger en ce moment. On va devoir être performant dans notre animation offensive et aussi sur nos aspects défensifs pour anticiper nos pertes. »

« Pour communiquer, on va se faire des clins d’œils »

Dernier point et non des moindres évoqué par l’entraîneur du RC Lens : sa suspension suite à son exclusion dimanche à Brest (1-1). Pour communiquer, Haise a trouvé un moyen quelque peu original. « Lilian Nalis va prendre ma place sur le bord de terrain, il a une analyse très fine des situations. Je ne suis pas stressé quand je suis sur le banc mais quand je suis 15 mètres au dessus j’ai l’impression que je sers encore moins, a-t-il souri. Je n’ai pas le droit d’avoir une oreillette, mais on va se débrouiller pour communiquer. On va se faire des clins d’œils. »