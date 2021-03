RC Strasbourg - RC Lens (1-2) : Haise livre les enseignements de la victoire

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au RC Strasbourg

Grâce à sa victoire à Strasbourg (2-1) cet après-midi, le Racing Club de Lens a repris la 5e place du classement de Ligue 1 à l'OM, place qualificative pour la nouvelle compétition continentale, l'Europa League Conférence. Au micro de la chaîne du club, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a dit combien il avait apprécié la réaction de son équipe, touchée par l'égalisation alsacienne alors qu'elle dominait les débats, et par sa capacité à conserver le résultat.

"On travail fort, c’est bien d’avoir des résultats"

« Neuf matches de Ligue 1 sans défaite, cinq victoires, quatre nuls, ça prouve qu’il y a non seulement de la stabilité dans nos résultats mais qu’il y en a aussi dans notre jeu. A l’extérieur ou à domicile, on joue, on pose des problèmes à nos adversaires et nos intentions sont récompensées. On travail fort, c’est bien d’avoir des résultats. »

« On avait fait une très belle entame de match. Pendant un quart d’heure, on était plus proche du 2-0 que de l’égalisation. On se fait remonter alors que l’adversaire n’avait rien eu à se mettre sous la dent. Pendant un quart d’heure, on a été déstabilisés, on a été un peu moins entreprenants mais sur la fin de la mi-temps, on s’est repris et on a marqué ce deuxième but. En seconde période, on a eu l’occasion d’en inscrire un troisième. Même si on ne l’a pas fait, on est restés solides jusqu’au bout. »

« Le match amical de la semaine prochaine permettra à certains joueurs, que je pourrais solliciter dans les prochaines semaines, de jouer. Ça permettra aussi à des titulaires de garder du rythme. Bref, ça va maintenir tout le monde sous pression. Mais cette coupure va surtout nous permettre de reprendre de l’énergie avant la dernière ligne droite. »