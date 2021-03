RC Lens : une mauvaise nouvelle se confirme pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Averti lors du match nul concédé le week-end dernier par le RC Lens face au FC Metz (2-2), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, le défenseur central lensois, Facundo Medina, a écopé d'un troisième avertissement en 10 matchs de compétition officielle.

Medina suspendu face à l'OL

Facundo Medina et Arkadiusz Milik Credit Photo - Icon Sport

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a dévoilé ses sanctions. Medina, qui a disputé 20 matchs de championnat cette saison, sera suspendu un match. La sanction prenant effet le 23 mars, l'Argentin manquera donc la réception de l'Olympique Lyonnais, le 3 avril, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.