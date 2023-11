RC Lens : le onze sang et or pour défier le PSV Eindhoven est là

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

A moins de prendre une valise, le RC Lens ne se fera pas doubler par le PSV Eindhoven ce soir puisque ce dernier peut le rejoindre au classement au nombre de points (5) mais sa différence de buts est nettement moins bonne (-4 contre +1). Mais si les Néerlandais s'imposent, ils auraient un meilleur goal average particulier, vu qu'ils ont décroché le nul à Bollaert à l'aller (1-1). La mission pour les hommes de Franck Haise est donc de ne pas s'incliner ce soir au Philips Stadion pour conforter leur 2e place voire plus si affinités... RCL : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul-Samed, Mendy, Machado - Sotoca, Wahi, Thomasson. #PSVRCL, c'est dans une heure ! ⌛



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @PSV ! 👊



➡ Adrien Thomasson trouve une place dans le onze lensois par rapport à celui aligné lors du dernier match de @ChampionsLeague.#FierDEtreLensois #UCL pic.twitter.com/6r7cQLDcb6 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens défie ce soir un PSV Eindhoven ayant remporté ses onze premiers matches d'Eredivisie et qui était venu chercher un bon match nul (1-1) à Bollaert lors de la manche aller. La mission des Sang et Or : ne pas s'incliner au Philips Stadion.

