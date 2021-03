Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Tombeur du FC Nantes (4-2) en 32es de finale grâce notamment à un doublé de Corentin Jean, le RC Lens, qui n'a jamais remporté la compétition, poursuit son parcours en Coupe de France avec un déplacement ce samedi sur la pelouse du Red Star, actuel cinquième de National.

Red Star - Lens sur Eurosport 360

Pour suivre Red Star - Lens, nous vous invitons à vous brancher sur Eurosport 360, l'une des chaînes thématiques du bouquet Eurosport, à 14 heures 15. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Eurosport et directement par internet, c'est aussi possible ICI.