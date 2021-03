Red Star – RC Lens (3-2) : ce qu'on retiendra de l'élimination des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

Franck Haise n'avait pas galvaudé la Coupe

En conférence de presse, le coach du RC Lens avait annoncé qu'il prendrait ce déplacement à Bauer avec sérieux et cela a été le cas. Si Wuilker Farinez était dans les buts (comme convenu concernant le turn-over des gardiens), les Sang et Or ont joué dans leur système de jeu en 3-4-1-2 avec sa défense et son milieu type. Le turn-over concernait les pistons (Boura – Michelin) et le trio d'attaque (Pereira en 10, Banza – Jean en pointe).

L'équipe à réactions... victime de son propre jeu

En ce moment, le Racing est souvent dans la réaction. Ce fut encore le cas ce samedi après l'ouverture du score du Red Star. Les Sang et Or ont bien réagi avec une égalisation de Medina sur un corner de Boura (29e) et un but sublime de Cheick Doucouré (49e). Malheureusement, le Racing ne s'est pas mis à l'abri et a été victime d'une fin de match de folie des pensionnaires de National 1.

⚽️ Oh quel but de Doucouré pour le RC Lens ! Après une superbe action collective, le Malien place une magnifique frappe en lucarne ! 2-1 pour Lens face au Red Star #REDRCL pic.twitter.com/DeBLcC6wDW — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 6, 2021

Farinez, des parades mais un raté qui pèse lourd

Remplaçant de Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez n'avait que la Coupe de France pour se montrer cette saison. A Saint-Ouen, il a longtemps été performant, sortant plusieurs parades en première période. Malheureusement, le Vénézuelien s'est déchiré à la 83e minute sur l'égalisation de Michel. Une sortie manquée qui pèse lourd et qui a fragilisé son équipe jusqu'au 3e but du Red Star.

Benjamin Gomel s'est vengé

Formé à la Gaillette et laissé libre en septembre pour qu'il signe au Red Star, Benjamin Gomel a été bon. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Ba (21e), l'ailier audanien n'a pas marqué mais il a beaucoup sollicité Wuilker Farinez. Remplacé en fin de partie par Dzabana, auteur du but de la victoire dans le money-time (90e+1).