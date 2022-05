Reims - RC Lens : Fofana avait l’impression d’être à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens s’est imposé à Reims au bout du temps additionnel (2-1). Une victoire qui permet aux Sang et Or de rebondir après deux matchs nuls de suite. Cette victoire leur permet aussi de continuer de croire à l’Europe. Après le match, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana s’est exprimé sur les supporters lensois présents lors de cette rencontre.

Après le match, il a fait une confession : « Il fallait avoir de la patience. A la fin, on leur fait mal. Ganago arrive à me trouver avec le bon dosage. Cette victoire, c’est grâce aux supporters. Quand on est menés, on sait qu’on est capable de revenir. Aujourd’hui, on avait l’impression de jouer à domicile. C’est important pour nous de leur procurer des émotions comme celle-là. »

Comme souvent ces derniers mois, Séko Fofana délivre le @RCLens en fin de rencontre 👊 ! Les Sang & Or vont prendre les 3 points 💪 ! #SDRRCL pic.twitter.com/NWmQcK5yqz — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 8, 2022

Pour résumer Le RC Lens s’est imposé contre le Stade de Reims. Après le match, Seko Fofana, qui a inscrit le buit décisif pour son équipe, a rendu un bel hommage aux supporters lensois qui ont fait beaucoup de bruit lors de ce match.

Adam Duarte

Rédacteur