Résultat Ligue 1 : le FC Metz met fin à la belle série du RC Lens en déplacement (2-0)

Léthargiques lors du premier acte et logiquement menés sur une réalisation en contre d'Opa Nguette (30e) après avoir vu Kiki Kouyaté trouver le poteau (9e), Lens a bien réagi lors de la deuxième période de son déplacement à Metz.

Malheureusement pour eux, les hommes de Franck Haise ne sont pas parvenu à trouver la faille, butant sur des Grenats bien organisés autour de leur dernier rempart Alexandre Oukidja et qui ont doublé la mise au bout du temps additionnel par Farid Boulaya (90e+5). Les Sang et Or s'inclinent 2-0 et n'enchaînent pas un quatrième succès de suite en déplacement.

