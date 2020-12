Résultat Ligue 1 : le RC Lens a fini par craquer contre Montpellier (2-3)

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à Reims

C'est une soirée qui laissera des regrets aux Sang et Or alors que Montpellier confirme ses belles dispositions à l'extérieur avec un quatrième succès consécutif en déplacement.

Le RC Lens a en effet payé cash deux erreurs évitables en première période. Une mauvaise relance de Loïc Badé a débouché sur un centre parfait de Delort pour Mavididi (0-1, 16e). Dix minutes plus tard, une mauvaise sortie de Leca a permis à Pedro Mendes de contrer le ballon qui a fini au fond des filets (0-2, 26e).

Les Sang et Or ont eu le mérite de réagir puisque Seko Fofana a entraîné le but contre son camp d'Omlin après une frappe sur le poteau qui a rebondi sur le dos du portier montpelliérain (1-2, 36e). Et au retour des vestiaires, Gaël Kakuta a transformé un penalty plutôt généreux pour une faute sur le même Fofana (2-2, 50e). Mais sur un corner, Montpellier a finalement trouvé une nouvelle fois la faille par Laborde de la tête pour s'imposer (2-3, 69e).