Résultat Ligue 1 : le RC Lens accroché par le Stade de Reims (1-1)

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

De la première à la dernière minute, le RC Lens a dominé sur la pelouse du Stade de Reims. Pourtant, les hommes de Franck Haise doivent se contenter d'un point. La faute à une imprécision offensive avant la pause matérialisée par la barre de Doucouré (38e) et le penalty manqué de Kakuta (45e). A l'inverse, Zeneli a profité de la seule absence des Sang et Or pour tromper Leca après une première frappe repoussée (1-0, 13e).

Au retour des vestiaires, le RC Lens a intensifié sa pression et a fini par trouver la faille par Sotoca, parfaitement servi par Clauss (1-1, 61e). Les Artésiens pourront néanmoins enrager d'avoir vu Rajkovic s'interposer à deux reprises sur Kakuta et Sotoca (63e) avant un but refusé d'un rien à Sotoca et Banza (65e). Du côté rémois, ce point du nul semble quasiment inespéré...